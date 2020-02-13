Артисты дуэта «Кролики» Владимир Данилец и Владимир Моисеенко пожаловались, что при президенте Владимире Зеленском, их бывшем коллеге по юмористическому цеху, не могут выступать на концертных площадках Украины. Об этом «кролики» рассказали в недавнем интервью журналисту Елене Бондаренко на Youtube-канале «Эхо Киева»

В нескольких городах Украины выступления дуэта, которые планировались в феврале в рамках концертного тура, отменили.

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«При комике-президенте мы не можем выступать в своей стране… Это, естественно, после дорогого Петра Алексеевича [Порошенко], святого человека в кавычках», — сожалеет Данилец.

По его словам, с приходом к власти Владимира Зеленского было связано много надежд, однако они не оправдались.

Запрещенные «Кролики». На Украине отменяют концерты Данильца и Моисеенко © Скриншот из видео

Юмористов обвиняют в том, что они «совершили осознанные деяния против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка».

При этом комики отвергают все обвинения, которые им предъявляют на Украине.