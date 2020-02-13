В нескольких городах Украины выступления дуэта, которые планировались в феврале в рамках концертного тура, отменили.
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«При комике-президенте мы не можем выступать в своей стране… Это, естественно, после дорогого Петра Алексеевича [Порошенко], святого человека в кавычках», — сожалеет Данилец.
По его словам, с приходом к власти Владимира Зеленского было связано много надежд, однако они не оправдались.
Данные артистов попали на сайт «Миротворец» после того, как они приняли участие в телемосте «Надо поговорить», организованном телеканалом «Россия 1» в июле прошлого года. Кроме того, дуэт неоднократно выступал в юмористических передачах на российском телевидении.
Юмористов обвиняют в том, что они «совершили осознанные деяния против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка».
При этом комики отвергают все обвинения, которые им предъявляют на Украине.