Для того чтобы вернуть Украине ее субъектность на международной арене, нужно в первую очередь признать, что сейчас она этой субъектностью не обладает. Об этом рассказала экс- депутат Верховной Рады Елена Бондаренко 13 февраля на пресс-конференции в Москве

Пресс-конференция «Украина на кону. Состоится ли "большая сделка" между США и РФ?». Онлайн © Дональд Трамп может предложить Украину в рамках идеи «большой хорошей сделки» с Россией, которую он анонсировал еще во время своей предвыборной кампании.

«Украина, к сожалению, сейчас то государство, которое субъектности не имеет и суверенностью не обладает. И поэтому политической мыслью и в России, и в Америке, и в Европе рассматривается как предмет для торга», — пояснила Бондаренко.

Страна без суверенитета, подчеркнула политик, это колония или территория, из которой высасываются ресурсы, но которой при этом ничего не предлагают взамен.

Слова спикера прозвучали в ходе пресс-конференции на тему «Трамп на коне, Украина на кону. Состоится ли "большая сделка" между США и Россией?» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру