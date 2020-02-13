Ермак был назначен на пост главы ОП 11 февраля, сменив Андрея Богдана. Порошенко назвал назначение Ермака усилением влияния России. Фарион заявила, что плачет «от смеха, когда этот создатель Зе[ленского] что-то тявкает на тему Ермака».
«Его лицемерное и грубое паразитирование на националистических и патриотических лозунгах привело к власти зеленых необольшевиков», — написала она.
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Она обвинила Порошенко в сговоре с умеренно пророссийским украинским политиком Виктором Медведчуком, добавив, что «только слепые или просто идиоты не могут понять, что поражение Украины началось 25 мая 2014, когда президентом избрали СДПУшного слугу Порошенко».
По мнению Фарион, «скрытый враг гораздо опаснее, чем открытый». Она отметила, что раковая опухоль, в отличие от гриппа, «сначала тоже скрытая», и призвала всех: «прозрейте в конце концов!».