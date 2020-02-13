Представитель неонацистской партии «Свобода» Ирина Фарион раскритиковала экс-президента Украины Петра Порошенко за его комментарий о назначении Андрея Ермака на пост главы Офиса президента. Об этом она написала на своей странице в Facebook 12 февраля

Ермак был назначен на пост главы ОП 11 февраля, сменив Андрея Богдана. Порошенко назвал назначение Ермака усилением влияния России. Фарион заявила, что плачет «от смеха, когда этот создатель Зе[ленского] что-то тявкает на тему Ермака».

«Его лицемерное и грубое паразитирование на националистических и патриотических лозунгах привело к власти зеленых необольшевиков», — написала она.

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Золотарев: Козак и Ермак постараются урегулировать конфликт в Донбассе по образцу Приднестровья © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" | скриншот с видео "UKRLIFE.TV" | Перейти в фотобанк Виктором Медведчуком, добавив, что «только слепые или просто идиоты не могут понять, что поражение Украины началось 25 мая 2014, когда президентом избрали СДПУшного слугу Порошенко».

По мнению Фарион, «скрытый враг гораздо опаснее, чем открытый». Она отметила, что раковая опухоль, в отличие от гриппа, «сначала тоже скрытая», и призвала всех: «прозрейте в конце концов!».