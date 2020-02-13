Экспозиция «Здравнево в лицах и судьбах», посвященная 175-летнему юбилею всемирно известного художника Ильи Репина, открылась на днях в галерее Михаила Савицкого в Минске. Живописцы из России, Белоруссии и Украины изобразили жителей Здравнева, где Репин проводил каждое лето и любил писать местных крестьян, сообщил сайт versii.com

Писарь с картины Репина. История «Нестора Запорожской Сечи» © Public domain

Концепцией пленэра было создание портретов жителей близлежащих деревень. Вместе с художниками работали литераторы, которые писали эссе о людях, изображенных на полотнах.

«В Здравнево приехали четверо художников из Украины и еще восемь художников из других стран, отдельно — натурщики. И мы бросились разбирать героев, кто кого будет писать. На портрет нужно несколько дней, а у нас было всего шесть часов», — вспоминает Татьяна Очередько из Киева.

По словам ее сестры Екатерины, натурщики были очень усидчивыми, но тяжело шли на контакт.

«Свою героиню я писала в течение всего дня. Она посмотрела на портрет и сказала: это не я. Это форс-мажор для художника, пришлось на следующий день писать новый портрет», — рассказала она.

Татьяна Очередько считает, что дело в менталитете: по ее мнению, белорусские женщины отличаются от украинок — они более сдержанные, все эмоции и переживания держат внутри, поэтому выйти на открытый диалог с ними сложно. Этим объясняется и выбор преимущественно холодных оттенков для написания портретов.

Ющенко: Репин, Достоевский и Чайковский - украинцы © РИА Новости, Григорий Василенко | Перейти в фотобанк Романа Штаера.

«Я решил выбрать среди натурщиков самую молодую участницу — Анну. Для меня она была символом наследников людей, которые когда-то общались с Репиным. Я прошелся по Здравневу и почувствовал суровость местности, поэтому на моей картине тусклые тона и строгие линии. Я постарался передать идентичность белорусского народа в портрете — зрителям понравилось», — сказал он.

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Киевлянин Петр Малинка, в свою очередь, описал свою натурщицу как женщину, которая «держит в кулаке» три агрокомплекса, 35 тысяч гектаров земли и больше 10 тысяч коров, которые ежедневно дают 80 тонн молока.

«Это крепкая, статная славянская женщина. Надежда — большая начальница в агрохозяйстве. С ней было очень интересно разговаривать — у нее хорошее, но несколько армейское чувство юмора. Иногда она отвлекалась, чтобы поговорить по работе. В какие-то моменты ей приходилось "рявкнуть" в трубку, то в тот же момент она успокаивалась и говорила, что готова дальше позировать», — рассказал он.

В Харьковской области рушится здание, в котором Репин учился рисовать © Depo UA

Малинка также является членом Национального союза художников Украины — его работы были выбраны для экспозиции на 13 художественных выставках.

Штаер продолжает обучение в Национальной академии изобразительных искусств и живописи и работает в направлении храмовой культуры.

Все написанные в Здравневе картины переданы в дар музею-усадьбе Ильи Репина «Здравнево» в Витебской области Белоруссии. Также передал свои работы музею народный художник Украины, лауреат Шевченковской премии Виктор Ковтун.