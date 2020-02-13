«В одесский порт спешит трехсотметровый контейнеровоз CMA CGM URAL, который вышел на линию из китайских портов в начале января этого года. 27 января контейнеровоз побывал в одном из портов Шри-Ланки, где выяснилось, что шесть членов команды имеют высокую температуру», — говорится в сообщении.
В конце января компания CMA CGM заявила о том, что команда здорова. После этого судно побывало в портах Египта, Ливии и Турции и в румынской Констанце. Отмечается, что санитарно-карантинная служба одесского порта приведена в повышенную готовность. В четверг, 13 февраля, судно должно встать на 42-й причал порта.