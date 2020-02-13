Портовые врачи Одессы готовятся встречать членов экипажа контейнеровоза из Китая, которые переносили болезнь с высокой температурой. Об этом 13 февраля сообщает «Думская» на своем сайте

Борьба с коронавирусом: Узбекистан решил помочь Китаю масками и респираторами © РИА Новости, Алексей Даничев | Перейти в фотобанк сообщении.

В конце января компания CMA CGM заявила о том, что команда здорова. После этого судно побывало в портах Египта, Ливии и Турции и в румынской Констанце. Отмечается, что санитарно-карантинная служба одесского порта приведена в повышенную готовность. В четверг, 13 февраля, судно должно встать на 42-й причал порта.