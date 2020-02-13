В ходе визита Кассиса в Белоруссию в четверг, 13 февраля, состоялась его встреча с белорусским президентом.
«Часто, когда говорят о Беларуси, говорят, что это восточная Швейцария. Я абсолютно не возражаю против такого определения, потому что Швейцария такой благоприятный статус в мире заслужила благодаря своей политике, постоянному нейтралитету и очень большой порядочности во взаимоотношениях с другими государствами», — заявил Лукашенко на встрече.
Кассис же отметил, что не обижается, когда Белоруссию сравнивают со Швейцарией.
Подробнее о внешней политике Белоруссии читайте в Telegram-канале Украина.ру
«Я не обижаюсь, когда вы и ваш министр иностранных дел <…> сравниваете Белоруссию со Швейцарией Восточной Европы. Для нас это большая честь, что Швейцария служит примером для Белоруссии», — сказал он.
Глава швейцарского МИД считает, что у стран много общего: численность населения, большое число соседей, в том числе крупных, и большое культурное разнообразие.