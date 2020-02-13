Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал республику восточной Швейцарией, в ответ на что глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что для Берна честь быть примером для Минска, передает РИА Новости 13 февраля

МИД Швеции отказался называть Белоруссию «Белой Россией» © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

«Часто, когда говорят о Беларуси, говорят, что это восточная Швейцария. Я абсолютно не возражаю против такого определения, потому что Швейцария такой благоприятный статус в мире заслужила благодаря своей политике, постоянному нейтралитету и очень большой порядочности во взаимоотношениях с другими государствами», — заявил Лукашенко на встрече.

Кассис же отметил, что не обижается, когда Белоруссию сравнивают со Швейцарией.

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«Я не обижаюсь, когда вы и ваш министр иностранных дел <…> сравниваете Белоруссию со Швейцарией Восточной Европы. Для нас это большая честь, что Швейцария служит примером для Белоруссии», — сказал он.

Глава швейцарского МИД считает, что у стран много общего: численность населения, большое число соседей, в том числе крупных, и большое культурное разнообразие.