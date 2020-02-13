Глава Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) Святослав Шевчук заявил, что внесения изменений в Конституцию Украины добивается дьявол. Он сказал об этом во время проповеди в связи с праздником Собора Вселенских учителей и святителей 12 февраля, которую транслировал телеканал «Живе Телебачення»

На Украине разработают новый законопроект о децентрализации - Разумков © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)», в котором не упоминается особый статус Донбасса, который Киев должен предоставить региону по Минским соглашениям. Позднее он отозвал этот проект закона.

«Сегодня дьявол говорит об искушении федерализации Украины даже ценой изменения нашей Конституции. Говорит об усилении регионализма и отделения одной части Украины от другой», — заявил Шевчук.

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Как сообщил в январе спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, новый законопроект о децентрализации будет разработан с привлечением различных слоев общества и экспертной среды.