Поскольку Венгрия и Польша стали отходить от правовых норм членов Евросоюза, а Румыния и Болгария были приняты в организацию, не выполнив «домашних заданий», правила приема в Евросоюз ужесточились. Об этом 13 февраля на пресс-конференции в Киеве рассказал политолог-международник Владимир Воля

«Втискиваться на рынок все тяжелее». Воля объяснил, что теперь Евросоюз думает об Украине © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк Эммануэль Макрон заявил о «коллективной ошибке» руководства Евросоюза, которая заключается в слишком поспешном принятии стран Западных Балкан в ЕС.

«От Румынии и Болгарии ожидали прогресса по борьбе с коррупцией и по другим вопросам. Вступая в ЕС, эти страны должны были сделать определенные шаги, но надлежащего прогресса до сих пор нет. Поэтому Франция и ряд западноевропейских держав уже не хотят авансом кого-то принимать в ЕС, закрывая глаза на недоработки», — сообщил эксперт.

Доклады ООН, ОБСЕ и Совета Европы свидетельствуют, в частности, о том, продолжил Воля, что Брюссель серьезно обеспокоен наступлением в Венгрии и Польше на независимость юриспруденции, свободу самовыражения, права меньшинств, а также слабой борьбой с коррупцией.

По его словам, политики также признались в том, что не смогли применить к венграм и полякам статьи 7 Конституции ЕС, которая предусматривает в случае подобных нарушений приостановление права голоса государства в Совете Европы.

«Лиссабонский договор (обновленная Конституция ЕС 2009 года) будет изменяться, и Германия выступает за это. И Украина может стать членом Евросоюза, только если проделает очень большую работу. Я не исключаю, что это не последние изменения правил приема. Французы будут еще над этим думать», — прогнозирует политолог.

Кроме того, что Украина должна проделать большую работу для вступления в ЕС, добавил специалист, объединение приостановило вступление в свои ряды стран Балканского полуострова, которые «слабо выполняют реформы».