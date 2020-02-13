Один из крупнейших портовых операторов мира, DP World, объявил о намерении приобрести контроль в Контейнерном терминале ТИС в порту «Южный» в Одесской области, написал на своей странице в Facebook 13 февраля Андрей Ставницер, совладелец ТИС и основатель SD Capital, сопровождавшей сделку

«Сегодня DP World заходит в Украину! Один из лидеров мировой портовой индустрии объявил о приобретении контроля в TIS Container Terminal Ukraine. Таким образом, Украина станет 51-й страной, где оперирует DP World», — отметил бизнесмен.

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ТИС — крупнейший частный контейнерный терминал на Украине. В 2019 году его оборот увеличился на 75%.

Первым среди украинских портов ТИС начал развивать регулярные перевозки контейнерных грузов по железной дороге.