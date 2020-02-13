«Сегодня DP World заходит в Украину! Один из лидеров мировой портовой индустрии объявил о приобретении контроля в TIS Container Terminal Ukraine. Таким образом, Украина станет 51-й страной, где оперирует DP World», — отметил бизнесмен.
По его словам, это крупнейшая инвестиция в инфраструктуру за всю историю независимости Украины. Между тем сумму сделки он не раскрыл.
ТИС — крупнейший частный контейнерный терминал на Украине. В 2019 году его оборот увеличился на 75%.
Первым среди украинских портов ТИС начал развивать регулярные перевозки контейнерных грузов по железной дороге.