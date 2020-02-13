Российская актриса Татьяна Кравченко показала фотографию со съемок сериала «Сваты». Снимок она опубликовала 12 февраля на своей странице в Instagram

Сериал «Сваты». Добронравов рассказал, как протащил своего сына в картину © kinopoisk.ru

Пользователи в комментариях начали хвалить актрису и забросали ее вопросами о сериале.

«Лучший сериал. Снимайте и 8-й, и 9-й, и 10-й [сезоны]. Мой сын с 3 лет смотрит», «Миллион лайков нашей любимице», «Красотка русская», «Как же я люблю ваше творчество. Пусть у вас все будет хорошо, гладко», «Любимая актриса», «Татьяна, вы великолепная актриса и женщина!» — написали фанаты.

Однако нашлись и те, кто обратил внимание на то, что актриса постарела, а грим уже не скрывает ее возраст.

«На Валюхе много грима, но она очень постарела», «Состарилась сильно», «Выглядит не очень», — высказались они.

Сейчас Кравченко 66 лет. На момент начала съемок «Сватов» ей было 55 лет.

Съемки седьмого сезона сериала долго откладывали. По предварительным данным, он выйдет на телеэкраны в 2021 году.