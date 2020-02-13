Глава неканонической «Украинской православной церкви Киевского патриархата» (УПЦ КП) Филарет 12 февраля принял участие в дипломатическом приеме по случаю национального праздника Ирана - Дня победы Исламской революции 1979 года, который прошел в Колонном зале Киевгорадминистрации. Об этом сообщила пресс-служба УПЦ КП

Командующий Корпусом стражей исламской революции извинился за сбитый в Иране украинский самолет © Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Перейти в фотобанк Отмечается, что Филарет поздравил посла Ирана на Украине Манучехра Моради с праздником и пожелал иранскому народу «мира и успехов в развитии независимого государства».

Моради, в свою очередь, во время выступления выразил глубокие сожаления украинскому народу по поводу катастрофы самолета рейса PS 752 Тегеран — Киев авиакомпании «Международные авиалинии Украины», который был сбит под Тегераном 8 января.

Ранее командующий военно-космическими силами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что КСИР берет на себя полную ответственность за эту авиакатастрофу. По его словам, система ПВО Ирана приняла украинский лайнер за вражескую крылатую ракету.

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Каждый год в 22-й день месяца Бахман по персидскому календарю (11 февраля) иранский народ выходит на улицы и принимает участие в общенациональном шествии, чтобы подтвердить свою преданность Исламской революции и Имаму Хомейни — покойному отцу-основателю Исламской Республики.

Среди первых лиц, поздравивших Иран с этой годовщиной в 2020 году, — короли Бельгии и Испании, эмир Катара и Кувейта; президенты Филиппин, Казахстана, Киргизии, Алжира, Туниса, Германии, Хорватии, России, Китая, Италии, Афганистана, Ливана, Армении и Таджикистана; премьер-министры Ирака и Таиланда; губернатор Австралии.