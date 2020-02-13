Молдавия отказалась ввозить куриные яйца и мясо птиц украинского производства до тех пор, пока Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не признает, что на Украине нет опасности распространения птичьего гриппа. Об этом 13 февраля сообщил Sputnik Молдова

Это решение принял Кабинет министров Молдавии на заседании в среду, 12 февраля.

Массовая гибель несушек произошла 18 января на предприятии «Хутор» в Немировском районе Винницкой области. Там содержалось порядка 98 тысяч голов птицы. Пробы биоматериалов подтвердили вирус птичьего гриппа.

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С 1997 года медики зафиксировали около 100 тысяч случаев птичьего гриппа среди людей. Инкубационный период вируса в организме человека длится до двух недель.

Белоруссию оставили без мяса и яиц из украинского региона © РИА Новости, Иван Руднев | Перейти в фотобанк

С конца января запрет на импорт продукции из мяса птиц из Украины вела Белоруссия, а еще раньше от украинской продукции отказались страны Евросоюза.