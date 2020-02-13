Это решение принял Кабинет министров Молдавии на заседании в среду, 12 февраля.
Массовая гибель несушек произошла 18 января на предприятии «Хутор» в Немировском районе Винницкой области. Там содержалось порядка 98 тысяч голов птицы. Пробы биоматериалов подтвердили вирус птичьего гриппа.
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С 1997 года медики зафиксировали около 100 тысяч случаев птичьего гриппа среди людей. Инкубационный период вируса в организме человека длится до двух недель.
Заболевание сопровождается высокой температурой, ознобом, кашлем, кровотечением и желудочно-кишечными симптомами. В 70% случаев наступает летальный исход.
С конца января запрет на импорт продукции из мяса птиц из Украины вела Белоруссия, а еще раньше от украинской продукции отказались страны Евросоюза.