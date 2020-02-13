Бизнесмен и главный свидетель в деле о коррупции директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника Николай Надейко встречал по просьбе главы ведомства людей с деньгами из Крыма. Об этом он рассказал в интервью «Стране» вечером 12 февраля

Директор НАБУ Сытник попал в госреестр коррупционеров © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Встретили на границе с Крымом, но уже на нашей территории. Супружеская пара, как я понял из разговора, везла Сытнику деньги, по всей видимости, за проданный участок в Крыму. Что за участок и за сколько его продали, не знаю, не спрашивал. Эти люди, скорее всего, были посредниками при сделке, какие-то его друзья. Ночевали у Сытника, а на следующий день он отвозил их в аэропорт», — рассказал Надейко.

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Ранее журналист Сергей Иванов писал, что речь идет об участке, который жена Сытника Анна оформила на себя по российскому законодательству и продала за 900 тысяч рублей. В 2015 году она оформила доверенность на право отчуждения имущества гражданке РФ по фамилии Небывайлова. В тот же день Сытник дал своей жене согласие на отчуждение указанного участка, и в августе 2017 года регистрационными органами России было зарегистрировано право собственности Сытник Анны Николаевны на земельный участок в Севастополе.

Тогда же Сытники через посредника продали участок за 900 тысяч рублей, из которых 6,6 тысячи рублей заплатили в российский бюджет в виде пошлины. В декларации Сытника эти операции отражены не были.