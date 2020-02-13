Отмечается, что концерт пройдет в рамках тура, посвященного 20-летию выхода альбома группы «Точно ртуть алоэ». В Киеве он должен состояться в Международном выставочном центре (МВЦ).
Билеты на выступление «Мумий Тролля» в продажу пока не поступили.
Стоит отметить, что ситуация с выступлениями российских звезд на Украине по-прежнему напряженная. Последний случай произошел 19 января, когда группа актеров из России не смогла пройти пограничный контроль на въезд на Украину.
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В 2017 же году на гастроли «Мумий Тролля» на Украине запрашивалось разрешение у праворадикалов. Так, одесский медиамагнат Артем Вознюк на своей странице в Facebook спрашивал у экс-главы одесской ячейки «Правого сектора»* Сергея Стерненко, не против ли он выступления российской группы на Украине.
«Если не выступали в оккупированном Крыму и не поддерживали публично агрессию против Украины, думаю, препятствий для концерта быть не должно», — ответил радикал.
Тогда причины переписки с националистами Вознюк пояснил беспокойством за безопасность артистов и зрителей, потому что «на полицию мы не можем рассчитывать».
* Деятельность организации запрещена в РФ