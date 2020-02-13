Легендарная российская рок-группа «Мумий Тролль» и ее лидер Илья Лагутенко собрались в столицу Украины, где у коллектива запланирован концерт на 15 декабря 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба группы 12 февраля

Недовольные радикалы с плакатами и вениками пришли на концерт Олега Винника © Скриншот из видео ТСН

Билеты на выступление «Мумий Тролля» в продажу пока не поступили.

Стоит отметить, что ситуация с выступлениями российских звезд на Украине по-прежнему напряженная. Последний случай произошел 19 января, когда группа актеров из России не смогла пройти пограничный контроль на въезд на Украину.

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В 2017 же году на гастроли «Мумий Тролля» на Украине запрашивалось разрешение у праворадикалов. Так, одесский медиамагнат Артем Вознюк на своей странице в Facebook спрашивал у экс-главы одесской ячейки «Правого сектора»* Сергея Стерненко, не против ли он выступления российской группы на Украине.

«Если не выступали в оккупированном Крыму и не поддерживали публично агрессию против Украины, думаю, препятствий для концерта быть не должно», — ответил радикал.

Тогда причины переписки с националистами Вознюк пояснил беспокойством за безопасность артистов и зрителей, потому что «на полицию мы не можем рассчитывать».

* Деятельность организации запрещена в РФ