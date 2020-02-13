В ночь на четверг, в 00:29 по московскому времени на 475-м километре федеральной автодороги Р-23 неподалеку от села Рудо Пустошкинского района Псковской области произошло ДТП с участием микроавтобуса «Мерседес» с украинскими регистрационными номерами (АО3315ВН) и грузовика.
«Согласно предварительной информации Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге, в результате аварии погибли восемь граждан Украины, один гражданин Украины получил травмы средней степени тяжести», — сказал Погорельцев.
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