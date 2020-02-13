Украинский консул прибыл на место дорожно-транспортного происшествия в Псковской области России, где погибли восемь граждан Украины. Об этом 13 февраля сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев, передает УНИАН

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