Очередное совещание комитета министров СЕ пройдет 14-15 мая в Тбилиси. МИД Грузии опроверг информацию о том, что грузинские власти могут обратиться к руководству Совета Европы с просьбой перенести майское заседание комитета из Тбилиси в Страсбург.
«Участвовать Россия там будет, кто поедет туда — это скорее вопрос богословский», — сказал Карасин.
Он также назвал «искусственной проблемой» ситуацию с возможными осложнениями из-за проведения совещания СЕ в Тбилиси.
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Ранее директор департамента Общеевропейского сотрудничества (ДОС) МИД РФ Николай Кобринец предупредил о провокациях, которых следует ожидать от грузинских властей на заседании КМСЕ. По его словам, это связано с грузинским законом «Об оккупированных территориях», который предлагается использовать применительно к мероприятиям Совета Европы.