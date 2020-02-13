Россия примет участие в заседании комитета министров Совета Европы в Тбилиси, но уровень представительства РФ пока не определен. Об этом сенатор, экс-замглавы МИД Григорий Карасин сообщил 13 февраля, передает РИА Новости

Все страны Совета Европы должны иметь возможность участвовать в работе ПАСЕ — Комитет министров © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

«Участвовать Россия там будет, кто поедет туда — это скорее вопрос богословский», — сказал Карасин.

Он также назвал «искусственной проблемой» ситуацию с возможными осложнениями из-за проведения совещания СЕ в Тбилиси.

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Ранее директор департамента Общеевропейского сотрудничества (ДОС) МИД РФ Николай Кобринец предупредил о провокациях, которых следует ожидать от грузинских властей на заседании КМСЕ. По его словам, это связано с грузинским законом «Об оккупированных территориях», который предлагается использовать применительно к мероприятиям Совета Европы.