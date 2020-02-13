Неизвестные слепили снежный автомобиль и раскрасили его краской из баллончиков, после чего по номеру «102» позвонила женщина, представилась жительницей двора по улице Холодильной и сообщила: у них стоит брошенная служебная машина, полностью покрытая снегом.
Полицейские отправили патруль для проверки информации. Прибыв на место, копы узрели снежную скульптуру. Женщина, вызвавшая полицию, так и не была обнаружена.
Ранее нетрезвый житель Украины вызвал копов на дом, чтобы они его развлекли. Для этого он отправил ложное сообщение о краже. За это полицейские составили на него протокол.