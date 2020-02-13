Жители Днепра вылепили из снега патрульное авто, после чего вызвали полицию, написало издание «Информатор» 12 февраля

В Одессе пьяный полицейский на автомобиле пытался скрыться от своих коллег © Facebook, Поліція Києва

Полицейские отправили патруль для проверки информации. Прибыв на место, копы узрели снежную скульптуру. Женщина, вызвавшая полицию, так и не была обнаружена.

Ранее нетрезвый житель Украины вызвал копов на дом, чтобы они его развлекли. Для этого он отправил ложное сообщение о краже. За это полицейские составили на него протокол.