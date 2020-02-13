Камельчук аргументировал свою позицию тем, что в Крыму живут украинцы, которым украинские власти должны помогать.
«Мне непонятно: это что, мы Крым, который мы хотим вернуть, где в том числе живут украинцы, Крым, где есть плодородные земли, мы хотим высушить? Если мы так будем думать, то лет через 5-10 и сами не захотим эту пустыню», — сказал он.
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Камельчук добавил, что нужно быть дальновидными.
Также он высказался за выплату украинских пенсий жителям Донецкой и Луганской Народных Республик.
Ранее глава фракции «Слуги народа» Давид Арахамия заявил, что Украина может обменять воду для Крыма на уступки в переговорах по Донбассу. По его мнению, это было бы «достаточным компромиссом».