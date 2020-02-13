Как отмечается в российском запросе, совещание созывается в связи с пятой годовщиной принятия комплекса мер по реализации Минских соглашений, которая отсчитывается от 12 февраля 2015 года.
«Мы направили соответствующий запрос, председательствующая в Совете Безопасности Бельгия согласилась на проведение заседания», — сказал Полянский.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против ДНР и ЛНР, заявивших о независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года.
Согласно данным ООН, в результате гражданской войны на востоке страны погибло более 13 тысяч человек.