Россия предложила 18 февраля провести заседание СБ ООН по теме исполнения Минских соглашений, председательствующая Бельгия дала согласие, сказал первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. Его слова приводит РИА Новости 13 февраля

Как отмечается в российском запросе, совещание созывается в связи с пятой годовщиной принятия комплекса мер по реализации Минских соглашений, которая отсчитывается от 12 февраля 2015 года.

«Мы направили соответствующий запрос, председательствующая в Совете Безопасности Бельгия согласилась на проведение заседания», — сказал Полянский.

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Согласно данным ООН, в результате гражданской войны на востоке страны погибло более 13 тысяч человек.