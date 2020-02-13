Министерство иностранных дел Украины взяло под контроль ситуацию с ДТП в Псковской области России, где восемь украинцев погибли и один получил травмы. Об этом сообщил пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины 13 февраля

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