В 00:29 13 февраля на 475-м километре автодороги федерального значения Р-23 в районе деревни Рудо Пустошкинского района произошло ДТП с участием микроавтобуса Mercedes и грузовика Volvo. Погибли восемь человек, все — граждане Украины, еще двое — украинец и белорус — были госпитализированы в состоянии средней тяжести.
«Дело находится на контроле МИД Украины», — говорится в сообщении ГСЧС.
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По факту ДТП было возбуждено уголовное дело.