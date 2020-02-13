Госбюро расследований (ГБР) Украины допросило депутата от фракции «Европейская солидарность», экс-спикера Верховной Рады Андрея Парубия по делу о препятствовании выборам в 2019 году. Он сообщил об этом на своей странице в Facebook 12 февраля

Парубий празднует победу: ЦИК снова отменила регистрацию Шария и Клюева на выборы © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

Он заявил, что не понимает, в чем заключается его вина. Парубий только вспомнил, что в должности председателя Верховной Рады он обращался в правоохранительные органы с требованием установить, находились на Украине в течение последних пяти лет тогдашние кандидаты в нардепы — экс-глава Администрации четвертого президента Украины Виктора Януковича Андрей Клюев, бывший замсекретаря СНБО Ренат Кузьмин и видеоблогер Анатолий Шарий — и имеют ли они право участвовать в выборах.

Больше новостей о работе ГБР Украины читайте в Telegram-канале Украина.ру

Ранее, 2 июля 2019 года, Центризбирком во исполнение постановлений Верховного суда принял решение о регистрации кандидатами в народные депутаты Клюева и Шария. На следующий день Парубий обратился в Генпрокуратуру, Службу безопасности и Госпогранслужбу с просьбой предоставить сведения о пребывании на Украине последние 5 лет Шария, Клюева и Кузьмина, который также был зарегистрирован кандидатом в депутаты.

В тот же день ЦИК отменила регистрацию Клюева и Шария кандидатами в нардепы.