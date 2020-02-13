Заседание прошло накануне вечером.
Полиция задержала только одного вандала — 19-летнего Ивана Хоменко. При этом ему вменили ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство, совершенное группой лиц. Санкция статьи предусматривает наказание до 4 лет тюрьмы.
Подозреваемый на суде заявил, что никаких хулиганских действий не совершал, а только снимал товарища на мобильный телефон по его просьбе. Хоменко заверил суд, что для него было якобы полной неожиданностью, когда знакомый начал поливать памятник зеленкой из заранее заготовленных пузырьков.
Однако в телефоне парня нашли переписку, в которой он договаривался об «акции» под памятником Ватутину.
В зале суда присутствовал радикал Евгений Карась и представители «Братства»* (деятельность запрещена в РФ) Дмитрия Корчинского. Прокурор требовал взять подозреваемого под стражу на время следствия. Но судья Олеся Батрин решила передать его на поруки нардепу от партии Порошенко Михаилу Бондарю, тоже присутствующему в зале.
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Могила советского военачальника не впервые подвергается нападкам представителей националистических организаций. В октябре 2018 года полиция помешала нескольким десяткам праворадикалов снести памятник Ватутину. В декабре прошлого года глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович заявил, что памятник Ватутину не подпадает под закон о декоммунизации, так как является частью захоронения.