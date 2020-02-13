На 104-м году жизни скончался легендарный советский разведчик Алексей Ботян, спасший польский Краков от уничтожения нацистами в 1945 году. Об этом 13 февраля сообщило РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-бюро Службы внешней разведки России Сергея Иванова

Сердце ветерана советской разведки перестало биться в половине второго ночи. В понедельник, 10 февраля, Ботяну исполнилось 103 года.

«Не стало Алексея Николаевича Ботяна», — цитирует РИА Новости Иванова.

Алексей Ботян — уроженец Виленской губернии Российской империи (сейчас Воложинский район Минской области Белоруссии). В войну он вступил в 1939 году, командуя зенитным расчетом в армии Польши.

После капитуляции Польши в октябре того же года Ботян стал гражданином СССР. После начала Великой Отечественной войны Алексей Ботян прошел подготовку в разведшколе при Отдельной мотострелковой бригаде особого назначения (ОМСБОН).

С 1943 года в составе в составе разведывательно-диверсионного отряда «Олимп» выполнял спецоперации в тылу врага.

«Там все полетело вверх». Разведчик Ботян рассказал, как советские партизаны спасли Краков © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

В январе 1945 года группа Ботяна подорвала склад боеприпасов в Ягеллонском замке Кракова, предотвратив тем самым уничтожение города.

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За этот подвиг Алексей Ботян в 2007 году был удостоен звания Героя России. После войны Ботян работал во внешней разведке в качестве разведчика-нелегала.