Сердце ветерана советской разведки перестало биться в половине второго ночи. В понедельник, 10 февраля, Ботяну исполнилось 103 года.
«Не стало Алексея Николаевича Ботяна», — цитирует РИА Новости Иванова.
Алексей Ботян — уроженец Виленской губернии Российской империи (сейчас Воложинский район Минской области Белоруссии). В войну он вступил в 1939 году, командуя зенитным расчетом в армии Польши.
После капитуляции Польши в октябре того же года Ботян стал гражданином СССР. После начала Великой Отечественной войны Алексей Ботян прошел подготовку в разведшколе при Отдельной мотострелковой бригаде особого назначения (ОМСБОН).
С 1943 года в составе в составе разведывательно-диверсионного отряда «Олимп» выполнял спецоперации в тылу врага.
В сентябре 1943 года под руководством Ботяна была проведена операция по взрыву Овручского гебитскомиссариата (областной администрации), когда там собрались специалисты по борьбе с партизанами, прибывшие из Германии. Советские разведчики ликвидировали около 80 немецких офицеров.
В январе 1945 года группа Ботяна подорвала склад боеприпасов в Ягеллонском замке Кракова, предотвратив тем самым уничтожение города.
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За этот подвиг Алексей Ботян в 2007 году был удостоен звания Героя России. После войны Ботян работал во внешней разведке в качестве разведчика-нелегала.