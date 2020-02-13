Экс-президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко рассказал послу Литвы в Киеве Марюсу Януконису о якобы политическом преследовании депутата Верховной Рады от его фракции Софии Федины. Об этом сообщила пресс-служба партии 12 февраля

ГБР со второй попытки вручило Федине подозрение и ждет на допрос © Скриншот эфира телеканала "Прямой"

«Лидер "Европейской солидарности" отметил тревожные тенденции свертывания в Украине свободы слова и свободы выражения политических позиций. Он сообщил, что за выражение мнения народного депутата от "Европейской солидарности" Софию Федину сейчас преследуют правоохранительные органы. Петр Порошенко отметил абсолютную неприемлемость такой ситуации», — говорится в сообщении.

Помимо этого, стороны обменялись мнениями относительно консолидации международного единства для обеспечения «деоккупации» Донбасса и Крыма и санкционного режима против России. В частности, в ходе встречи было уделено внимание стратегии европейской и евроатлантической интеграции Украины и отмечена важность проведения очередной Международной конференции в поддержку реформ на Украине в июле 2020 года по инициативе Литвы.

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Тем временем в тот же день, 12 февраля, Госбюро расследований Украины (ГБР) вручило Федине подозрение и повестку на допрос.

Нардеп подозревается в угрозах президенту Украины Владимиру Зеленскому. Так, в октябре 2019 года в сети появилась видеозапись обращения волонтера украинской армии Маруси Зверобой и Федины, в котором они угрожали главе государства. После этого обе попали под следствие.

На днях суд избрал Зверобой меру пресечения, обязав носить ее электронный браслет до апреля этого года.