Комаровский рассказал о друге — владельце гостевого дома, который вынужден уводить бизнес в тень, потому что «не тянет его».
Также врач раскритиковал желание Зеленского всем нравиться.
Среди претензий к президенту он назвал и целенаправленное обострение языкового вопроса, переписывание истории и отсутствие реакции Зеленского на унижение со стороны проплаченных активистов.
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Комаровский заявил, что результаты работы главы государства вызывают у него «огромную грусть», и что на его месте он бы подал в отставку.