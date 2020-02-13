Комаровский объяснил, почему не хочет возглавить Минздрав
Комаровский объяснил, почему не хочет возглавить Минздрав
© Facebook Евгения Комаровского
Комаровский рассказал о друге — владельце гостевого дома, который вынужден уводить бизнес в тень, потому что «не тянет его». 

Также врач раскритиковал желание Зеленского всем нравиться.

Среди претензий к президенту он назвал и целенаправленное обострение языкового вопроса, переписывание истории и отсутствие реакции Зеленского на унижение со стороны проплаченных активистов.

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Комаровский заявил, что результаты работы главы государства вызывают у него «огромную грусть», и что на его месте он бы подал в отставку.