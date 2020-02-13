Украинский врач-педиатр Евгений Комаровский, который во время выборов поддерживал Владимира Зеленского, на днях в интервью Дмитрию Гордону раскритиковал его деятельность на посту президента

Комаровский объяснил, почему не хочет возглавить Минздрав © Facebook Евгения Комаровского

Также врач раскритиковал желание Зеленского всем нравиться.

Среди претензий к президенту он назвал и целенаправленное обострение языкового вопроса, переписывание истории и отсутствие реакции Зеленского на унижение со стороны проплаченных активистов.

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Комаровский заявил, что результаты работы главы государства вызывают у него «огромную грусть», и что на его месте он бы подал в отставку.