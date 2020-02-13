На Броварском проспекте патрульный заметил в салоне автомобиля, водителя которого остановили для поверки документов, пистолет.

Хозяин машины вместо  того, чтобы объясниться с полицейскими, нажал на газ и попытался уехать. Один из спецназовцев успел запрыгнуть в машину, но остановить нарушителя ему не удалось.

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Задержаны подозреваемые в стрельбе в Мукачево - СМИ
Задержаны подозреваемые в стрельбе в Мукачево - СМИ
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Его коллеги бросились в погоню, которая завершилась на мосту Метро после того, как автомобилю беглеца прострелили колеса.

Задержанным оказался 38-летний иностранец. Изъятый у него пистолет отправили на экспертизу.  После проверки, действиям мужчины дадут правовую оценку.

 