Вечером 12 февраля в Киеве спецназу пришлось открыть стрельбу, чтобы остановить водителя, который пытался скрыться от полиции. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления Нацполиции

На Броварском проспекте патрульный заметил в салоне автомобиля, водителя которого остановили для поверки документов, пистолет.

Хозяин машины вместо того, чтобы объясниться с полицейскими, нажал на газ и попытался уехать. Один из спецназовцев успел запрыгнуть в машину, но остановить нарушителя ему не удалось.

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Задержаны подозреваемые в стрельбе в Мукачево - СМИ © Facebook, Служба безпеки України | Перейти в фотобанк

Задержанным оказался 38-летний иностранец. Изъятый у него пистолет отправили на экспертизу. После проверки, действиям мужчины дадут правовую оценку.