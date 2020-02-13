На Броварском проспекте патрульный заметил в салоне автомобиля, водителя которого остановили для поверки документов, пистолет.
Хозяин машины вместо того, чтобы объясниться с полицейскими, нажал на газ и попытался уехать. Один из спецназовцев успел запрыгнуть в машину, но остановить нарушителя ему не удалось.
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Его коллеги бросились в погоню, которая завершилась на мосту Метро после того, как автомобилю беглеца прострелили колеса.
Задержанным оказался 38-летний иностранец. Изъятый у него пистолет отправили на экспертизу. После проверки, действиям мужчины дадут правовую оценку.