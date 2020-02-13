Автоавария произошла на 475-м километре автодороги федерального значения Р-23 в районе деревни Рудо Пустошкинского района в 00.29 по московскому времени.
Десять человек пострадали, из них восемь — погибли.
«Полиция сообщает, [что] все восемь погибших — граждане Украины», — сказала глава Пустошкинского района Псковской области Светлана Василькова
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Василькова также подтвердила данные экстренных служб, представитель которых ранее сообщил, что в ДТП попал микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter с украинскими номерами.
По факту случившегося возбудили уголовное дело.