Еще 44 случая заражения коронавирусом зарегистрировано на круизном лайнере Diamond Princes. Об этом сообщает Минздрав Японии, передает 13 февраля «Интерфакс»

Двое украинцев заразились коронавирусом на лайнере Diamond Princess © РИА Новости, Виталий Аньков | Перейти в фотобанк

Правительство Японии приняло решение разрешить некоторым пассажирам покинуть лайнер и разместит их в специально отведенных местах. Так судно смогут покинуть имеющие хронические проблемы со здоровьем, пассажиры старше 80 лет и те, кто располагается в каютах без окон.

Они смогут высадиться на берег, если их тесты на вирус COVID-19 дадут отрицательный результат.

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Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима — Гонконг — Окинава, который должен был завершиться 4 февраля. Однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом. 3 февраля круизное судно осталось на рейде в порту Иокогамы для проведения проверки всех пассажиров. Министерство здравоохранения Японии потребовало оставить лайнер на 14-дневный карантин.

На борту судна находится 2 тысячи 666 туристов (среди них 24 гражданина России) и 1 тысяча 45 членов экипажа (среди них 25 украинцев).