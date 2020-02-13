Даже если киевские власти переименуют Крещатик в улицу Коновальца, они не смогут навязать модель украинского националистического государства рядовым гражданам, которые его отторгают. Об этом рассказал телеведущий Роман Бабаян в интервью изданию Украина.ру

Роман Бабаян: Перевертыши и приспособленцы никогда не построят на Украине успешное государство © Facebook/Роман Бабаян

По его мнению, проблема состоит не в том, что агрессивное меньшинство из Западной Украины навязывает свою точку зрения большинству граждан, а в том, что пришедшие к власти политики опираются на их идеологию в корыстных целях.

«Это перевертыши и приспособленцы. А с перевертышами и приспособленцами без общей идеологии и истории на месте под названием «украинское государство» ничего не вырастет», — подчеркнул Бабаян.

Журналист при этом добавил, что Россия частично несет ответственность за происходящее на Украине, поскольку она не смогла правильно оценить ситуацию, не работала с рядовыми гражданами и была зациклена лишь на общении с украинской властью.

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