«Подавляющее большинство живущих на Украине людей считают этих негодяев вроде негодяями, и они никогда не будут считать их своими героями. Когда у тебя и здесь ничего не растет, ты не можешь создать политическую нацию», — пояснил он.
По его мнению, проблема состоит не в том, что агрессивное меньшинство из Западной Украины навязывает свою точку зрения большинству граждан, а в том, что пришедшие к власти политики опираются на их идеологию в корыстных целях.
«Это перевертыши и приспособленцы. А с перевертышами и приспособленцами без общей идеологии и истории на месте под названием «украинское государство» ничего не вырастет», — подчеркнул Бабаян.
Журналист при этом добавил, что Россия частично несет ответственность за происходящее на Украине, поскольку она не смогла правильно оценить ситуацию, не работала с рядовыми гражданами и была зациклена лишь на общении с украинской властью.
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