Сопредседатель редакционного совета портала «Евразия. Эксперт» Петр Петровский рассказал, что препятствует дальнейшей интеграции России и Белоруссии. Он сказал об этом в интервью изданию Украина.ру 11 февраля

Белорусский эксперт: «Вопрос финансов губит дружбу Беларуси и России» - видео ©

Петровский оценил результаты встречи двух лидеров как «критично-компромиссные».

«Почему критично? Потому что дорожные карты не подписаны, снижающей траектории ценообразования на нефть и газ нет. Почему компромиссно? Потому что все-таки РФ допустила до трубы те компании, которые раньше не были допущены», — пояснил он.

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При этом эксперт напомнил, что, хотя повышения цены на газ не произошло (впрочем, как и уменьшения), надо учитывать, что «Газпром» подписывает контракт на поставки газа не Белоруссии, а своей дочерней компании, которая, в свою очередь, продает ее белорусским потребителям.

Благодаря этой схеме, по данным Петровского, «Газпром Трансгаз Беларусь» выводит до 75% прибыли за границу.

В связи с этим эксперт считает, что действующие рыночные механизмы не способны формировать интеграцию.