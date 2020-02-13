На прошлой неделе, 7 февраля, президенты России и Белоруссии встретились в Сочи. Стороны договорились о поставках газа на 2020 год на условиях 2019-го. В то же время нефтяной вопрос остался неурегулированным и прорывов в интеграционных процессах двух стран не произошло.
Петровский оценил результаты встречи двух лидеров как «критично-компромиссные».
«Почему критично? Потому что дорожные карты не подписаны, снижающей траектории ценообразования на нефть и газ нет. Почему компромиссно? Потому что все-таки РФ допустила до трубы те компании, которые раньше не были допущены», — пояснил он.
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При этом эксперт напомнил, что, хотя повышения цены на газ не произошло (впрочем, как и уменьшения), надо учитывать, что «Газпром» подписывает контракт на поставки газа не Белоруссии, а своей дочерней компании, которая, в свою очередь, продает ее белорусским потребителям.
Благодаря этой схеме, по данным Петровского, «Газпром Трансгаз Беларусь» выводит до 75% прибыли за границу.
В связи с этим эксперт считает, что действующие рыночные механизмы не способны формировать интеграцию.