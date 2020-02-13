По его словам, на Западе некоторые клюют на эту удочку, позиционируя Лукашенко как единственного президента, который может что-то противопоставить России.
«Но когда он приехал в Сочи (на встречу с российским лидером Владимиром Путиным. — Ред.), то все это куда-то делось. Он был очень скромен, с дрожащим голосом, волновался. Да, дома он герой, но весь этот героизм закончился тем, что Россия ни на какие уступки не пошла. Она пошла по своему формату: за четыре года цены на нефть будут приравнены к мировым, а пока предлагаем 83% от мировой цены. Берите, не берите — ваше дело», — сказал Суздальцев.
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