Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи в ряде случаев срывался, прекрасно понимая, что возвращаться домой без дешевой нефти нельзя. Об этом сообщил на днях специалист по вопросам стран СНГ Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру

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