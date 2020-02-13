«Нефть — это основа существования белорусской экономической модели. Без дешевой нефти у Лукашенко нет денег на свой авторитарный режим. <…> В Белоруссии есть формула власти: управлять страной может лишь тот, кто умеет решать вопросы страны в Москве. Есть нефть — есть власть. Нет нефти — нет власти. Это подтверждает политическое долголетие Лукашенко. Но теперь к нему возникают вопросы со стороны белорусских олигархов и номенклатуры. Он очень этого боится», — сказал политолог.
С полным текстом интервью вы можете ознакомиться на нашем сайте.