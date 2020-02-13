Углубление интеграции России и Белоруссии откладывается из-за неспособности Москвы оказать влияние на свой топливно-энергетический комплекс. Об этом сопредседатель редакционного совета портала «Евразия. Эксперт» Петр Петровский сказал в интервью изданию Украина.ру 11 февраля

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Петровский напомнил, что соглашения президентов России и Белоруссии от 7 и 20 декабря 2019 года выстроили определенную модель, предусматривающую, что до 2024 года постепенно при выполнении дорожных карт синхронно будут уменьшаться цены на нефть и газ для Белоруссии.

При этом сторонам не удалось соблюсти понижающую траекторию ценообразования: о газе удалось договориться на условиях 2019 года, а вопрос нефти так и не был решен.

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«В связи с этим мы не можем подписать пакетное соглашение по дорожным картам <…> — все остальные дорожные карты выполняться не могут. Итогом мы видим, что дальнейшее углубление интеграции фактически откладывается на 2021 год», — заявил Петровский.

Таким образом, по его мнению, причины кризиса в российско-белорусских отношениях лежат исключительно в экономической области. Эксперт обратил внимание, что что-либо подписывать отказался только топливно-энергетический комплекс РФ, для влияния на который, по словам замглавы Администрации президента России Дмитрия Козака, у государства отсутствуют административные механизмы.