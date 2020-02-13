С 2019 года Россия и Белоруссия занимаются проработкой 31 интеграционной карты, смысл которых заключается в выполнении договора о Союзном государстве. При этом к началу 2020 года как минимум две из них оказались несогласованными — это дорожные карты по нефти и по газу.
Петровский напомнил, что соглашения президентов России и Белоруссии от 7 и 20 декабря 2019 года выстроили определенную модель, предусматривающую, что до 2024 года постепенно при выполнении дорожных карт синхронно будут уменьшаться цены на нефть и газ для Белоруссии.
При этом сторонам не удалось соблюсти понижающую траекторию ценообразования: о газе удалось договориться на условиях 2019 года, а вопрос нефти так и не был решен.
Больше новостей о Союзном государстве читайте в Telegram-канале Украина.ру
«В связи с этим мы не можем подписать пакетное соглашение по дорожным картам <…> — все остальные дорожные карты выполняться не могут. Итогом мы видим, что дальнейшее углубление интеграции фактически откладывается на 2021 год», — заявил Петровский.
Таким образом, по его мнению, причины кризиса в российско-белорусских отношениях лежат исключительно в экономической области. Эксперт обратил внимание, что что-либо подписывать отказался только топливно-энергетический комплекс РФ, для влияния на который, по словам замглавы Администрации президента России Дмитрия Козака, у государства отсутствуют административные механизмы.