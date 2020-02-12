«Мы видели уже как минимум два этапа расширения квот по просьбе Украины. Последнее происходило при возражении отдельных членов ЕС, той же Польши, по аграрным секторам Венгрия поднимала вопросы и еще несколько государств», — сообщил эксперт.
Однако, по его мнению, провести работу по внедрению необходимых стандартов качества и безопасности продукции на своей территории для Украины не так просто, поскольку означает фактическое переустройство всех товаров.
К примеру, есть специальные нормы по содержанию и ветеринарное обслуживание птицы, хотя эта стандартизация улучшит конкурентоспособность украинской продукции и возможности для доступа не только на рынок Европейского Союза, а на многие другие рынки, пояснил Воля.
По состоянию на 24 декабря 2019 года Украина полностью использовала квоты на беспошлинный экспорт агропродовольственной продукции в страны ЕС по 12 группам товаров, а проблема квот на автоперевозки по территории Польши у украинских перевозчиков может возникнуть в конце 2020 года, заключил политолог.