Евросоюз стал говорить Украине о том, что если они поддержали ее в переходной период, то теперь ей необходимо самостоятельно налаживать производство. Об этом рассказал политолог-международник Владимир Воля 12 февраля на пресс-конференции в Киеве

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Однако, по его мнению, провести работу по внедрению необходимых стандартов качества и безопасности продукции на своей территории для Украины не так просто, поскольку означает фактическое переустройство всех товаров.

К примеру, есть специальные нормы по содержанию и ветеринарное обслуживание птицы, хотя эта стандартизация улучшит конкурентоспособность украинской продукции и возможности для доступа не только на рынок Европейского Союза, а на многие другие рынки, пояснил Воля.

По состоянию на 24 декабря 2019 года Украина полностью использовала квоты на беспошлинный экспорт агропродовольственной продукции в страны ЕС по 12 группам товаров, а проблема квот на автоперевозки по территории Польши у украинских перевозчиков может возникнуть в конце 2020 года, заключил политолог.