Ранее Арахамия в эфире телеканала «Прямой» сказал, что согласен возобновить подачу воды из Днепра в Крым в обмен на уступки со стороны России на Донбассе. Новый глава Офиса президента Андрей Ермак, в свою очередь, сообщил, что никаких подобных переговоров с Москвой не ведется.
«Идея о возобновлении поставок воды на полуостров в обмен на вывод российских войск из Донбасса не моя. Если вы внимательно посмотрите эфир, то увидите, что такую постановку вопроса озвучил ведущий и спросил, какое мое личное мнение по этому поводу… Вопрос был сформулирован так, словно альтернативных вариантов не существует, и я ответил, что буду считать это достаточным компромиссом. И трижды (!) повторил, что это моя личная позиция», — подчеркнул Арахамия.
Парламентарий принес извинения гражданам Украины, переселенцам и крымчанам, которых могли оскорбить его слова, даже несмотря на то что они были вырваны из общего контекста и якобы были трактовкой предположений, озвученных не им.
Арахамия добавил, что позиция фракции «Слуги народа» в вопросе Крыма остается неизменной, и что она будет добиваться восстановления суверенитета Украины над полуостровом всеми законными методами.
Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков, в свою очередь, отмечал, что у Киева вряд ли хватит возможностей для возобновления поставок, поскольку ему придется инвестировать серьезные средства для восстановления утраченной инфраструктуры своей части Северо-крымского канала.