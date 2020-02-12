Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия утверждает, что его слова о возобновлении Киевом поставок воды в Крым в обмен на уступки России по Донбассу были вырваны из контекста. Он заявил об этом 12 февраля в посте на своей странице в Facebook

«У Киева денег нет. Нам это вряд ли нужно» - крымский депутат о возобновлении подачи воды © РИА Новости, Тарас Литвиненко | Перейти в фотобанк Андрей Ермак, в свою очередь, сообщил, что никаких подобных переговоров с Москвой не ведется.

«Идея о возобновлении поставок воды на полуостров в обмен на вывод российских войск из Донбасса не моя. Если вы внимательно посмотрите эфир, то увидите, что такую постановку вопроса озвучил ведущий и спросил, какое мое личное мнение по этому поводу… Вопрос был сформулирован так, словно альтернативных вариантов не существует, и я ответил, что буду считать это достаточным компромиссом. И трижды (!) повторил, что это моя личная позиция», — подчеркнул Арахамия.

Парламентарий принес извинения гражданам Украины, переселенцам и крымчанам, которых могли оскорбить его слова, даже несмотря на то что они были вырваны из общего контекста и якобы были трактовкой предположений, озвученных не им.

Арахамия добавил, что позиция фракции «Слуги народа» в вопросе Крыма остается неизменной, и что она будет добиваться восстановления суверенитета Украины над полуостровом всеми законными методами.

Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков, в свою очередь, отмечал, что у Киева вряд ли хватит возможностей для возобновления поставок, поскольку ему придется инвестировать серьезные средства для восстановления утраченной инфраструктуры своей части Северо-крымского канала.