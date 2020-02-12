Первая леди Украины Елена Зеленская сообщила 12 февраля на своей странице в Facebook, что в скором времени привычное школьное меню в стране претерпит изменения. Однако предложенные ею новшества понравились далеко не всем

Елена Зеленская: женщина, которая пишет сценарий жизни президента Украины © Facebook, Володимир Зеленський

Теперь же Минздрав будет рекомендовать продавать в буфетах в учебных учреждениях также витаминизированное молоко, йогурты, кефир, ацидолакт и нарине.

Подобные планы понравились далеко не всем. В комментариях пользователи напомнили супруге президента, что многие дети не переносят лактозу или же попросту не любят молочные продукты, отказываясь от них.

В ответ Зеленская заявила, что пить молоко никого заставлять не будут, все будет происходить исключительно на добровольной основе. А для тех, кто не усваивает лактозу, будут предложены аналоги на основе сои, гречки, риса и даже кукурузы и миндаля.