Так, Зеленская заявила, что рацион школьников планируется обогатить молочной и кисломолочной продукцией. На сегодняшний день в школьных меню предусмотрены только молоко, творог, кисломолочка и сметана.
Теперь же Минздрав будет рекомендовать продавать в буфетах в учебных учреждениях также витаминизированное молоко, йогурты, кефир, ацидолакт и нарине.
Подобные планы понравились далеко не всем. В комментариях пользователи напомнили супруге президента, что многие дети не переносят лактозу или же попросту не любят молочные продукты, отказываясь от них.
В ответ Зеленская заявила, что пить молоко никого заставлять не будут, все будет происходить исключительно на добровольной основе. А для тех, кто не усваивает лактозу, будут предложены аналоги на основе сои, гречки, риса и даже кукурузы и миндаля.