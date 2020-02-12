Народные республики Донецка и Луганска не смогли согласовать с Киевом новые участки разведения сил на заседании Трехсторонней контактной группы, т.к. украинская сторона накануне в одностороннем порядке внесла коррективы в координаты предполагаемых участков. Об этом 12 февраля рассказала глава МИД ДНР Наталья Никонорова, слова которой приводит ДАН

В среду, 12 февраля, в Минске прошли очередные переговоры в рамках контактной группы по урегулированию в Донбассе.

Пургин: Донбасс после Гражданской войны и по сей день остается частью России © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк словам Никоноровой, сторонам не удалось согласовать ни одного нового участка разведения сил из-за представителей Украины, которые незадолго до заседания изменили координаты намеченных участков.

«Мы, как и представители миссии ОБСЕ и Российской Федерации, четко понимаем важность и необходимость разведения по всей линии соприкосновения сторон и нацелены на интенсификацию согласования следующих трех участков», — сказала министр.

Она добавила, что с целью ускорения процесса Киеву предложено продолжить согласование дальнейшего разведения сил в дистанционном режиме между заседаниями в столице Белоруссии.