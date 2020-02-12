В среду, 12 февраля, в Минске прошли очередные переговоры в рамках контактной группы по урегулированию в Донбассе.
По словам Никоноровой, сторонам не удалось согласовать ни одного нового участка разведения сил из-за представителей Украины, которые незадолго до заседания изменили координаты намеченных участков.
«Мы, как и представители миссии ОБСЕ и Российской Федерации, четко понимаем важность и необходимость разведения по всей линии соприкосновения сторон и нацелены на интенсификацию согласования следующих трех участков», — сказала министр.
Она добавила, что с целью ускорения процесса Киеву предложено продолжить согласование дальнейшего разведения сил в дистанционном режиме между заседаниями в столице Белоруссии.