Правительство Молдавии приняло решение отозвать руководителей своих дипломатических представительств в шести государствах, передает 12 февраля Sputnik-Молдова

Как глава МИД Молдавии защитил Россию и угодил в эпицентр скандала © РИА Новости, Sputnik/Мирослав Ротарь | Перейти в фотобанк Игорь Додон подверг критике деятельность некоторых молдавских послов, заявив, что они не понимают, что работают «не на курорте». По его словам, если дипломаты не справляются с задачей привлечения инвестиций в Молдавию и недостаточно продвигают имидж страны за рубежом, то их ждет замена.

Согласно поданным главе государству проектам указов, своих должностей могут лишиться послы Молдавии в Румынии (по совместительству в Черногории и Сербии), Австрии (Словакия, ОБСЕ, ООН), Швеции (Финляндия, Норвегия, Исландия), Болгарии (Северная Македония, Албания), а также руководители диппредставительств в КНР и Чехии.

Официально причины такого решения пока не сообщаются.