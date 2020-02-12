Ранее агентство Bloomberg распространило информацию о том, что РФ якобы предложила Белоруссии объединиться в единое государство.
«Нет. Это не так. Говорили об углублении интеграции в рамках Союзного государства», — опроверг это сообщение Песков в ответ на вопрос журналистов.
Встреча Путина и Лукашенко прошла 7 февраля. Как сообщил по итогам переговоров замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Козак, стороны договорились о поставках газа на 2020 год на условиях 2019-го. В то же время нефтяной вопрос остался неурегулированным и прорывов в интеграционных процессах двух стран не произошло.