Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию западных журналистов о том, что на последней встрече Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи обсуждалась тема объединения РФ и Белоруссии. Его слова 12 февраля приводит РИА Новости

Иждивенческий подход Лукашенко превращается во внутриполитическую проблему для России – Суздальцев © пресс-служба Президента РФ

«Нет. Это не так. Говорили об углублении интеграции в рамках Союзного государства», — опроверг это сообщение Песков в ответ на вопрос журналистов.

Встреча Путина и Лукашенко прошла 7 февраля. Как сообщил по итогам переговоров замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Козак, стороны договорились о поставках газа на 2020 год на условиях 2019-го. В то же время нефтяной вопрос остался неурегулированным и прорывов в интеграционных процессах двух стран не произошло.