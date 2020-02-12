Предполагается, что «Сила Сибири-2» может пройти по территории Казахстана с присоединением к китайской газопроводной системе «Запад-Восток».
Таким образом, Нур-Султан может решить проблему газификации Восточно-Казахстанской области.
Совместный российско-китайский газопровод «Сила Сибири» был запущен в декабре прошлого года.
Предшественником второй «Силы Сибири» является проект «Алтай», который по плану должен был соединить месторождения Западной Сибири и Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР. В случае присоединения к системе «Запад-Восток» голубое топливо сможет дойти до Шанхая.
Изначально планировалось, что «Алтай» пройдет по территории высокогорного плоскогорья Укок, являющегося объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. В качестве альтернативы рассматривались варианты прокладки газопровода через Казахстан или Монголию.