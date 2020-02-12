Министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев предложил своему российскому коллеге Александру Новаку использовать территорию республики для прокладки газопровода, который получит название «Сила Сибири-2». Об этом шла речь на встрече глав ведомств двух стран в Москве 12 февраля, передает РИА Новости

Предполагается, что «Сила Сибири-2» может пройти по территории Казахстана с присоединением к китайской газопроводной системе «Запад-Восток». Ищенко объяснил, как запуск газопровода «Сила Сибири» связан с «нормандским форматом» © кадр из видео Украина.ру

Таким образом, Нур-Султан может решить проблему газификации Восточно-Казахстанской области.

Совместный российско-китайский газопровод «Сила Сибири» был запущен в декабре прошлого года.

Предшественником второй «Силы Сибири» является проект «Алтай», который по плану должен был соединить месторождения Западной Сибири и Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР. В случае присоединения к системе «Запад-Восток» голубое топливо сможет дойти до Шанхая.

Изначально планировалось, что «Алтай» пройдет по территории высокогорного плоскогорья Укок, являющегося объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. В качестве альтернативы рассматривались варианты прокладки газопровода через Казахстан или Монголию.