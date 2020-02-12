Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко на фоне нефтегазовых споров с Москвой заявил, что Казахстан сможет поставить Минску черное топливо, если Россия согласится с этим.
«Это очень показательно, потому что, на мой взгляд, Казахстан совершенно не горит желанием поставлять нефть в Беларусь», — убежден эксперт.
По его мнению, заинтересованность у Казахстана отсутствует потому, что он также входит в Евразийский экономический союз, а в случае поставок нефти в Беларусь пошлина в бюджет платиться не будет.
Хотя в Казахстане есть экспортная пошлина, и она ниже, чем в России (60 и 78 долларов за тонну соответственно), Нур-Султану интереснее класть эти доллары в бюджет, резюмировал Симонов.