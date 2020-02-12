На самом деле Казахстан не горит желанием поставлять нефть в Белоруссию. Именно поэтому он говорит о том, что поставкам топлива якобы мешают российские власти. Об этом 12 февраля рассказал генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов в мультимедийном пресс-центре Sputnik

«Назло России отморозит уши». Симонов высмеял потуги Лукашенко покупать американский газ © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк Александр Лукашенко на фоне нефтегазовых споров с Москвой заявил, что Казахстан сможет поставить Минску черное топливо, если Россия согласится с этим.

«Это очень показательно, потому что, на мой взгляд, Казахстан совершенно не горит желанием поставлять нефть в Беларусь», — убежден эксперт.

По его мнению, заинтересованность у Казахстана отсутствует потому, что он также входит в Евразийский экономический союз, а в случае поставок нефти в Беларусь пошлина в бюджет платиться не будет.

Хотя в Казахстане есть экспортная пошлина, и она ниже, чем в России (60 и 78 долларов за тонну соответственно), Нур-Султану интереснее класть эти доллары в бюджет, резюмировал Симонов.