Украинская экономика еще ни разу не восстановилась после кризисов в силу того, что она зависит от цен на основные экспортные товары – металл, руду и зерно. Об этом рассказал экономист Виктор Скаршевский в недавнем интервью Ukrlife.TV

Экономист Скаршевский рассказал, как украинцы могут помочь правительству © РИА Новости Украина/Евгений Котенко

Но, по его словам, проблема заключается еще и в том, что когда наблюдается рост цен на эти товары, то украинская экономика растет медленнее, чем в других странах.

«А когда мировые цены падают, то украинская экономика падает сильнее и глубже, чем другие страны», — подчеркнул Скаршевский.

Получается, добавил специалист, что украинская экономика развивается по лестнице, ступеньки которой идут не вверх, а вниз, и поэтому она еще ни разу не восстановилась после кризисов.