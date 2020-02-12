Соответственно, пояснил эксперт, когда растут мировые цены на эти товары, то растет и украинская экономика: а когда цены на них падают, то экономика проваливается.
Но, по его словам, проблема заключается еще и в том, что когда наблюдается рост цен на эти товары, то украинская экономика растет медленнее, чем в других странах.
«А когда мировые цены падают, то украинская экономика падает сильнее и глубже, чем другие страны», — подчеркнул Скаршевский.
Получается, добавил специалист, что украинская экономика развивается по лестнице, ступеньки которой идут не вверх, а вниз, и поэтому она еще ни разу не восстановилась после кризисов.