СБУ расследует уголовное дело по факту хищения денег из госбюджета при строительстве Сырецко-Печерской линии метрополитена на жилой массив «Виноградарь» в Киеве. Об этом 12 февраля сообщила пресс-служба ведомства

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