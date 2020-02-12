По версии следствия, 1,7 млрд грн (почти 5 млрд руб.), выделенные на строительство метрополитена, злоумышленники разместили на депозитных счетах в банке.
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«Сделка позволила заинтересованным лицам получить 139 млн грн (более 260 млн руб. — Ред.) по процентам по депозиту», — говорится в сообщении.
В рамках расследования сотрудники СБУ провели обыски в «Укргазбанке, «Киевском метрополитене» и «Киевметрострое». На банковские счета предприятия наложен арест.