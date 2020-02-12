Первый ролик представляет собой репортаж украинского «5 канала» об акции обманутых дольщиков в Киеве возле здания тогда еще Администрации президента в 2013 году.
На кадрах видно, что Гончарук, которому на тот момент было менее 30 лет, выкрикивает лозунги в мегафон, призывая вернуть вкладчикам их жилье. Также он дал небольшой комментарий журналистам, который попал в эфир.
Также внимательные пользователи сети разглядели будущего премьера в первом ряду среди зрителей на одном из выпусков ток-шоу «Про життя» («Про жизнь» — укр.) в 2012 году, который назывался «Прыжок Спайдермена» и был посвящен экстремалам.
В комментариях в соцсетях предположили, что Гончарук мог подрабатывать в массовке на ТВ и митингах во время учебы в вузе, однако в названные годы, согласно открытым источникам, он уже работал адвокатом и значился как президент Ассоциации помощи пострадавшим инвесторам.