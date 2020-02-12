В интернете набирают популярность старые видео 2012-2013 гг., на которых пользователи разглядели будущего главу правительства Украины Алексея Гончарука, передает 12 февраля znaj.ua

Алексей Гончарук. Биографическая справка © Facebook, Олексій Гончарук представляет собой репортаж украинского «5 канала» об акции обманутых дольщиков в Киеве возле здания тогда еще Администрации президента в 2013 году.

На кадрах видно, что Гончарук, которому на тот момент было менее 30 лет, выкрикивает лозунги в мегафон, призывая вернуть вкладчикам их жилье. Также он дал небольшой комментарий журналистам, который попал в эфир.

Также внимательные пользователи сети разглядели будущего премьера в первом ряду среди зрителей на одном из выпусков ток-шоу «Про життя» («Про жизнь» — укр.) в 2012 году, который назывался «Прыжок Спайдермена» и был посвящен экстремалам.

В комментариях в соцсетях предположили, что Гончарук мог подрабатывать в массовке на ТВ и митингах во время учебы в вузе, однако в названные годы, согласно открытым источникам, он уже работал адвокатом и значился как президент Ассоциации помощи пострадавшим инвесторам.