Государственные органы Туркменистана должны заняться здоровьем детей и подростков, чрезмерно увлекающихся гаджетами. Об этом заявил президент Гурбангулы Бердымухамедов, передает 12 февраля РИА Новости со ссылкой на русскоязычную газету правительства «Нейтральный Туркменистан»

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«Это ведёт к тому, что человек мало двигается и находится в состоянии гиподинамии. Подобный образ жизни отражается на зрении человека, он тучнеет, возникают и другие проблемы со здоровьем. Решение этого вопроса является неотложной задачей государства и всего общества», — сказал Бердымухамедов.

Решение проблемы лидер Туркменистана видит в привлечении детей к спорту и подвижным национальным играм.

Бердымухамедов назвал борьбу с вредными гаджетами задачей «эпохальной значимости» и призвал изучать опыт других стран.