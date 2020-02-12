На встрече с депутатами парламента глава государства отметил, что современные дети слишком долго сидят за компьютерами, телефонами и планшетами.
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«Это ведёт к тому, что человек мало двигается и находится в состоянии гиподинамии. Подобный образ жизни отражается на зрении человека, он тучнеет, возникают и другие проблемы со здоровьем. Решение этого вопроса является неотложной задачей государства и всего общества», — сказал Бердымухамедов.
Решение проблемы лидер Туркменистана видит в привлечении детей к спорту и подвижным национальным играм.
Бердымухамедов назвал борьбу с вредными гаджетами задачей «эпохальной значимости» и призвал изучать опыт других стран.