Узбекистан подготовил гуманитарную помощь для Китайской Народной Республики, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщил первый замминистра здравоохранения Баходир Юсупалиев, передает 12 февраля Sputnik Узбекистан

Коронавирус в России и Украине. Как и кто раздувает панику в интернете © РИА Новости, Мигель Кандела | Перейти в фотобанк сказал Юсупалиев.

Ташкент направляет в Китай гуманитарную помощь в виде средств индивидуальной защиты — маски, респираторы, комбинезоны, перчатки и другие необходимые средства.

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