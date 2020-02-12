«ВОЗ уже признала коронавирус угрозой всеобщему здравоохранению, поэтому страны активно помогают в борьбе с опасной болезнью. Узбекистан также усилил эпидемиологический контроль на границе, в аэропортах установлены тепловизоры для выявления температурящих больных. Из КНР были эвакуированы 584 наших гражданина», — сказал Юсупалиев.
Ташкент направляет в Китай гуманитарную помощь в виде средств индивидуальной защиты — маски, респираторы, комбинезоны, перчатки и другие необходимые средства.
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