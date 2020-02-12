Партия «Слуга народа». Справка
Партия «Слуга народа». Справка
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Истцу не понравилось слово «слуга» в названии партии, которое он считает «антисоциальным и коммунистическим».

«Истец, в частности, просит суд признать бездействие Минюста относительно несвоевременного совершения действий по ограничению, запрету применения/использования слова "слуга" в названии и деятельности особой общественной организации — политической партии "Слуга народа"», — говорится в материале пресс-службы Окружного суда.

Отмечается, что суд еще не принял решение по открытию административного производства по данному иску.

Партия «Слуга народа» — самая многочисленная в текущем созыве украинского парламента. Такое же название носит популярный в стране сериал с Владимиром Зеленским в главной роли. 