В Окружной административный суд украинской столицы поступил иск, в котором истец требует ограничить или запретить использование первого слова в названии партии «Слуга народа», говорится в сообщении, размещенном 12 февраля на сайте суда

Партия «Слуга народа». Справка © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Истец, в частности, просит суд признать бездействие Минюста относительно несвоевременного совершения действий по ограничению, запрету применения/использования слова "слуга" в названии и деятельности особой общественной организации — политической партии "Слуга народа"», — говорится в материале пресс-службы Окружного суда.

Отмечается, что суд еще не принял решение по открытию административного производства по данному иску.

Партия «Слуга народа» — самая многочисленная в текущем созыве украинского парламента. Такое же название носит популярный в стране сериал с Владимиром Зеленским в главной роли.