По словам Жириновского, России необходимо ратифицировать строительство пяти школ в республике, а в дальнейшем отказаться от ратификации подобных соглашений.
Таджикистан лидер ЛДПР назвал «нашей Брестской крепостью в глубинах Азии».
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При этом он напомнил, что таджикские пограничники ценой своих жизней останавливают банды, которые могут прийти и в Россию.
«Таджикистан просит русский язык, русские школы, русские театры, русских учителей. А мы — "ратификация". Да сколько надо — столько и построить. Это приобщение к русской культуре. Все, что мы хотели бы, чтобы было во всех странах СНГ, — Таджикистан на первом месте», — цитирует Жириновского Sputnik.
По его словам, Таджикистан должен находиться в особой зоне, поскольку расположен вблизи российских границ.