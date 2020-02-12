Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал поддержать строительство русских школ в Таджикистане, назвав эту страну форпостом России в Средней Азии. Об этом политик заявил на пресс-конференции своей партии, передает Sputnik Таджикистан

Не Россия. Названа страна-лидер по объему иностранных инвестиций в Таджикистан © Maxime H / flickr

Таджикистан лидер ЛДПР назвал «нашей Брестской крепостью в глубинах Азии».

Больше новостей о Средней Азии читайте в Telegram-канале Украина.ру

При этом он напомнил, что таджикские пограничники ценой своих жизней останавливают банды, которые могут прийти и в Россию.

«Таджикистан просит русский язык, русские школы, русские театры, русских учителей. А мы — "ратификация". Да сколько надо — столько и построить. Это приобщение к русской культуре. Все, что мы хотели бы, чтобы было во всех странах СНГ, — Таджикистан на первом месте», — цитирует Жириновского Sputnik.

По его словам, Таджикистан должен находиться в особой зоне, поскольку расположен вблизи российских границ.