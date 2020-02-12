Если новый руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак хочет усилить международное направление, ему нужно избавить МИД и Минобороны Украины от людей из «порошенковско-ющенковской» команды. Об этом глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский сказал в комментарии «Стране» 12 февраля

«С чем туда идти?»: Погребинский усомнился в возможности проведения нормандского саммита в апреле © РИА Новости, Владимир Трефилов Владимир Зеленский подписал указ об увольнении главы своего офиса Андрея Богдана и назначил на его должность своего помощника Ермака. При этом СМИ приписывают ему дружественные отношения с замглавой Администрации президента РФ Дмитрием Козаком, который теперь курирует «украинское направление» в Кремле.

По мнению Погребинского, «российские» связи Ермака на этой должности ему не помогут — все будет зависеть лишь от его желания усилить международное направление.

Другие экспертные мнения Михаила Погребинского читайте в Telegram-канале Украина.ру

«Как в известном анекдоте, пришла пора менять девочек. Теперь у Ермака гораздо больше возможностей усилить международное направление. Хотя бы убрать тех, кто плоть от плоти порошенковско-ющенковской команды… Пока во главе МИД или Минобороны стоят люди, которые всеми своими действиями показывают, что они не намерены ускорять мирный процесс на Донбассе, толку от замены Богдана на Ермака не будет», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что Ермаку отныне следует более взвешенно относиться к своим словам.