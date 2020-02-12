Глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский считает, что новый руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак не сможет разрешить политические вопросы между Москвой и Киевом. Он сказал об этом в комментарии «Стране» 12 февраля

Ермак и Козак. Будет ли написана новая глава в отношениях между Россией и Украиной? © uaportal.com Владимир Зеленский подписал указ о назначении на пост главы ОПУ своего помощника Ермака. При этом СМИ приписывают ему дружественные отношения с замглавой Администрации президента РФ Дмитрием Козаком, который теперь курирует «украинское направление» в Кремле.

«Те, кто это говорит, плохо понимают, что Козак занимался исключительно экономическими вопросами, а политическими занимался [помощник президента РФ Владислав] Сурков… Что это означает? Что Ермак действительно может порешать по прямым поставкам газа или по товарообороту между странами. Но по политическим вопросам я не вижу никаких оснований говорить, что что-то поменяется», — заявил Погребинский.

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По его мнению, на политическом треке Ермак себя никак значимо не проявил, даже несмотря на его участие в подготовке встречи в «нормандском формате» в декабре 2019 года.

Кроме того, эксперт убежден, что Суркова, который ранее отвечал за российскую политику в отношении Украины, рано сбрасывать со счетов. А Ермак публично заявил о том, что наиболее предпочтительным переговорщиком со стороны РФ для него является именно Козак.